Концерт классической музыки прошел в Химках

Концерт классической музыки «Осенние цветы» организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Жители прослушали культовые произведения в исполнении оркестра Московского губернского колледжа искусств.

Гвоздем программы стал «Двойной концерт для бандонеона, гитары и струнных» нашего современника, композитора из Италии Роберто Ди Марино. Сольное выступление заслужил Максим Федоров, лауреат множества престижных премий и международных конкурсов.

«Центральная детская школа искусств в Химках уже давно завоевала авторитет одного из наиболее успешных творческих учебных заведений России. Для многих молодых людей школа становится настоящим творческим домом», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что в 2026 году Центральная детская школа искусств обновит оборудование и музыкальные инструменты благодаря программе «Культурная среда Подмосковья».

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