Концерт классической музыки прошел в детской школе искусств в Химках

Концерт с участием лауреатов международных конкурсов «Летний фейерверк» организовали в детской школе искусств имени А. Н. Верстовского в Химках. Учащиеся Московского государственного института культуры исполнили классические музыкальные произведения.

Гостей ждала насыщенная программа. Участники исполнили композиции таких великих классиков, как Людвиг ван Бетховен, Ференц Лист, Сергей Прокофьев.

«Благодарю педагогический коллектив детской школы искусств и института культуры за возможность насладиться живой музыкой. Подобные концерты позволяют им проявить себя на большую аудиторию и приобрести уверенность в своих силах», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Отметим, что дети из творческих объединений Химок активно участвуют в жизни округа: выступают на концертах, помогают в организации благотворительных акций, занимаются волонтерством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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