Концерт классической музыки прошел в музее «Артишок» в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Творческие коллективы Дворца культуры «Родина» исполнили бессмертную классику на концерте в выставочном комплексе «Артишок». Музыкальный концерт «Мир классики» посетили десятки жителей Химок.

Музыкальный коллектив «Академический хор» выступил с классическими композициями отечественных и зарубежных авторов, народными песнями. Помимо выдающегося вокала, гостей поразила и мастерская игра на рояле.

«Живая музыка задевает особые струны души, в каждом отельном голосе слышится сила и единство всего коллектива», — отметила жительница Химок Людмила Косицына.

Напомним, «Академический хор» — один из первых вокальных коллективов в Химках. Его сформировали еще в 1965 году, а в 1989 он получил статус «Народного коллектива», который должен подтверждать раз в три года.

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