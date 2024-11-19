Концерт классической музыки прошел в музее «Артишок» в Химках

Музыкальный коллектив «Академический хор» выступил с классическими композициями отечественных и зарубежных авторов, народными песнями. Помимо выдающегося вокала, гостей поразила и мастерская игра на рояле.

«Живая музыка задевает особые струны души, в каждом отельном голосе слышится сила и единство всего коллектива», — отметила жительница Химок Людмила Косицына.

Напомним, «Академический хор» — один из первых вокальных коллективов в Химках. Его сформировали еще в 1965 году, а в 1989 он получил статус «Народного коллектива», который должен подтверждать раз в три года.

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