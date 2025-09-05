Концерт классической музыки пройдет в Красногорске 6 сентября

В театре Гонзаги музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске 6 сентября пройдет концерт «От барокко до необарокко». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Для гостей прозвучат произведения Баха, Генделя, Глюка, Стравинского и Шнитке. Их исполнят Марк Шейхет, Ольга Макарова, Татьяна Ларина и Владимир Серов, а также Маргарита Иваницкая. Главным номером вечера станет знаменитый «Бранденбургский концерт» Баха.

Программа концерта позволит услышать, как от изящной и эмоциональной музыки барочной эпохи постепенно формировалось направление «необарокко» в XX веке.

Мероприятие начнется в 17:00. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника «Архангельское».