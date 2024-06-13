Концерт классической музыки пройдет в Дмитровском кремле 15 июня

Концерт «Шедевры европейской музыки» проведут в Дмитрове 15 июня. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения Моцарта, Грига, Крейслера, Форе. Музыканты исполнят фортепианные пьесы, скрипичные произведения и классические арии. При этом зрители узнают интересную информацию о композициях и их авторах.

Начало концерта в 15:00. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения находятся под охраной государства. Музей-заповедник располагает богатейшей коллекцией, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

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