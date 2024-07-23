Концерт классической музыки пройдет 25 июля в океанариуме Красногорска

Фото: Московская областная филармония

Концерт Московской областной филармонии «Ритм океана» состоится в 25 июля в океанариуме Красногорска. Перед зрителями выступит Квартет имени Алябьева.

В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Йозефа Гайдна, менуэт Луиджи Боккерини, неаполитанская песня «О, мое солнце» Эдуардо ди Капуа, вальс Георгия Свиридова, вальс из кинофильма «Светлый путь» Исаака Дунаевского, а также музыка к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Музыка прозвучит на фоне мерцания воды и неспешных движений обитателей океанариума. Билет на музыкальное шоу «Ритмы Океана» действителен при наличии билета на общую экспозицию.

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