Концерт классической музыки при свечах провели в Химках

Романтичную атмосферу создали в музейно-выставочном комплексе «Артишок» во время концерта живой музыки. Приглушенный свет от свечей и негромкий треск от их фитилей сопровождал шедевры Вивальди, Шопена, Чайковского и других гениев классики.

Пройти на концерт можно было по предварительной регистрации. Ограниченное количество мест заняли меньше, чем за сутки. Мероприятие вызвало у жителей Химок неподдельный интерес.

«После концерта в социальных сетях от горожан посыпались вопросы о возможности повторения такого мероприятия. Видя высокий спрос, „Артишок“ пошел навстречу своим посетителям и планирует провести еще серию концертов при свечах в ближайшем будущем», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Музейно-выставочный комплекс «Артишок» продолжает привлекать к искусству жителей Химок. В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» здесь регулярно проводят концерты, кинопоказы, художественные и научные выставки, а также экспозиции, посвященные истории, современной фотографии и литературе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».