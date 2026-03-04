Концерт к Женскому международному дню прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

В Павловском Посаде чествовали женщин, вписавших имена в историю города и страны. Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в преддверии Международного женского дня состоялось торжественное мероприятие «Женщины, творящие историю города, легенды и современницы».

Творческие коллективы и руководители ДК рассказали зрителям о выдающихся землячках, чьи имена стали символами мужества, таланта и самоотверженности, сообщили организаторы.

Гости познакомились с яркими эпизодами биографий женщин, внесших вклад в развитие Павловского Посада и всей страны. Среди них — знаменитая конькобежка, олимпийская чемпионка Наталья Петрусева, в честь которой названа Ледовая арена; народный художник РФ, мастер павловопосадского платка Злата Ольшевская; актриса театра и кино Елена Ануфриева; биатлонистка, чемпионка мира и Европы среди юниоров Анастасия Халили; артистка цирка, победительница премии «Признание» Ольга Рожковская.

Специальным гостем мероприятия стала многодетная мама Ирина Когинова, воспитывающая девятерых детей. Она поделилась с зрителями опытом успешного сочетания материнства и профессиональной деятельности в качестве доулы.

«Павловопосадская земля богата талантливыми, сильными и целеустремленными женщинами, которыми гордится вся страна», — отметили организаторы мероприятия.