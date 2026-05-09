Концерт к завершению ремонта городского парка провели в Красногорске
В Красногорске после масштабной реконструкции открылся городской парк площадью более 30 гектаров. Здесь появились несколько километров пешеходных дорожек, спортивные площадки, аттракционы и восстановленные исторические объекты.
Одним из восстановленных объектов стал фонтан, построенный в конце сороковых годов, заброшенный и демонтированный в восьмидесятых. Сегодня он обрел вторую жизнь.
Глава округа Дмитрий Волков отметил, что при благоустройстве парка хотели сохранить историю, а где-то даже возродить. По его словам, в 80-м году фонтана здесь не было, была клумба, но в 30-е и последующие годы он был, и сегодня есть возможность все это возрождать.
По случаю открытия в парке устроили праздник. Для жителей организовали мастер-классы, в том числе по лепке пельменей. Их будут подавать в обновленном кафе-читальне. Для участников «Активного долголетия» провели тренировку на свежем воздухе, а для молодежи — кибертурнир.
В парке полностью перестроили павильоны для тихих игр, преобразился спортивный комплекс, а в Яблоневом сквере построили новую скейт-площадку.
Жительница Красногорска, участница клуба «Активное долголетие» Елена Чепок поделилась, что парк стал краше, лучше, красивее, появилось много новых аттракционов для детей.
На сцене обновленного «Зеленого театра» прошел праздничный концерт с участием коллективов округа. Еще одним подарком стал обновленный парк аттракционов — полтора десятка развлечений для всей семьи. Впереди — установка нового колеса обозрения, которое должно стать одной из главных достопримечательностей парка.
Реконструкция общественного пространства стала возможной благодаря народной программе партии «Единая Россия».