Концерт к завершению ремонта городского парка провели в Красногорске

В Красногорске после масштабной реконструкции открылся городской парк площадью более 30 гектаров. Здесь появились несколько километров пешеходных дорожек, спортивные площадки, аттракционы и восстановленные исторические объекты.

Одним из восстановленных объектов стал фонтан, построенный в конце сороковых годов, заброшенный и демонтированный в восьмидесятых. Сегодня он обрел вторую жизнь.

Глава округа Дмитрий Волков отметил, что при благоустройстве парка хотели сохранить историю, а где-то даже возродить. По его словам, в 80-м году фонтана здесь не было, была клумба, но в 30-е и последующие годы он был, и сегодня есть возможность все это возрождать.

По случаю открытия в парке устроили праздник. Для жителей организовали мастер-классы, в том числе по лепке пельменей. Их будут подавать в обновленном кафе-читальне. Для участников «Активного долголетия» провели тренировку на свежем воздухе, а для молодежи — кибертурнир.