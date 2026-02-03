Концерт к возвращению Влахернской иконы прошел в Дмитровском округе

Праздник веры и искусства «Храни Россию, Матерь Божья!» состоялся в Центре культурного развития «Яхромский». Концерт посвятили годовщине чудесного возвращения великой святыни — Влахернской иконы Божией Матери в Спасо‑Влахернский женский монастырь.

Гостей мероприятия от имени главы Дмитровского округа Михаила Шувалова поприветствовала его заместитель Ирина Костышина.

«Этот праздник напоминает нам о неразрывной связи времен, о духовной силе и единстве нашего народа. Сегодняшний концерт — не просто художественное событие, а выражение нашей общей благодарности, нашей веры и любви к Отечеству», — сказала Ирина Костышина.

Лучшие коллективы округа подготовили для зрителей насыщенную концертную программу. Публику покорили песни в исполнении хора «Союз православных женщин», хора имени Бориса Лямина из ЦКР «Яхромский» и хора русской песни «Лебедушка» из СДК «Останкино».

Кульминацией вечера стало общее исполнение песни «Подмосковные вечера». В этот момент все ощутили себя частью единого целого.