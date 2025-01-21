Концерт к открытию Года защитника Отечества прошел в Можайске

Год защитника Отечества открыли в Можайском округе праздничным концертом. Мероприятие провели в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

Глава Можайска Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева поприветствовали зрителей концерта. Они отметили современных защитников, которые отстаивают интересы Родины.

Творческие коллективы представили вокальные, инструментальные и танцевальные номера. Ребята из студии «Росы» под руководством Виктора Шишкина исполнили композицию «Колокола», а ансамбль танца «Калинка» порадовал гостей знакомыми мелодиями. Солист Андрей Кривомазов спел авторскую песню «В госпитале», вызвав слезы у зрителей, а театр балета «Грация» исполнил номера на патриотическую тематику.

«Золотой голос Можайска» Денис Протасевич спел для гостей песню «Из Луганска на Донбасс», в которой проведены параллели от героев Великой Отечественной к героям сегодняшней спецоперации.