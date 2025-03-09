Концерт к Международному женскому дню прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Концертная программа для женщин прошла в парке «Ривьера». Гости приняли участие в мастер-классе по флористике и увидели модное дефиле. Каждую женщину встречали цветами и открытками.

Гости увидели фотовыставку талантливого художника из Можайска Сергея Герасимова. Он запечатлел в объективе знакомые городские пейзажи.

На дефиле-шоу посетители оценили модные образы и наряды. В мастер-классе по флористике участники собрали необычные букеты из сладостей.

На сцене Александр Калинин, известный певец из Можайска, исполнил знакомые композиции, в которых прославлялась красота и душевность женщин.

«Я отметила этот великолепный день вместе со своими детьми в окружении творчества, радости и красоты. Солнечная и непривычно теплая погода дала возможность провести целый день на свежем воздухе. Мы участвовали в конкурсах, собрали букет из сладостей и веселились от души», — рассказала о своих впечатлениях Анна, жительница Можайска.