Концерт к Международному дню музыки прошел в Можайском округе

В Доме культуры поселка имени Дзержинского Можайского округа прошло мероприятие, посвященное Международному дню музыки. В нем приняли участие более 70 человек.

В фойе для гостей подготовили уютные фотозоны и сладкие угощения, которые создавали спокойную, располагающую к общению атмосферу.

Центральной частью вечера стала концертная программа, подготовленная коллективами Можайского культурно-досугового центра. Свои песни представил хор «Голоса времени», в том числе и в сольных исполнениях. Ансамбль русских народных инструментов «Росы» и его руководители порадовали зрителей традиционными мелодиями.

Также в концерте приняли участие солистка инструментального коллектива «Аккорд» и танцоры ансамбля «Калинка». Разнообразие в программу внесли приглашенные артисты, исполнившие композиции на тромбоне, скрипке и народных инструментах.