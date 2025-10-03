Концерт к Международному дню музыки прошел в Можайском округе
В Доме культуры поселка имени Дзержинского Можайского округа прошло мероприятие, посвященное Международному дню музыки. В нем приняли участие более 70 человек.
В фойе для гостей подготовили уютные фотозоны и сладкие угощения, которые создавали спокойную, располагающую к общению атмосферу.
Центральной частью вечера стала концертная программа, подготовленная коллективами Можайского культурно-досугового центра. Свои песни представил хор «Голоса времени», в том числе и в сольных исполнениях. Ансамбль русских народных инструментов «Росы» и его руководители порадовали зрителей традиционными мелодиями.
Также в концерте приняли участие солистка инструментального коллектива «Аккорд» и танцоры ансамбля «Калинка». Разнообразие в программу внесли приглашенные артисты, исполнившие композиции на тромбоне, скрипке и народных инструментах.
«Сегодня нам удалось создать действительно уютную и доброжелательную обстановку. Гости нашего вечера смогли пообщаться между собой, повзаимодействовать с артистами и что самое важное, и исполнители и зрители смогли действительно отдохнуть душой. Надеемся, что подобные вечера станут хорошей традицией», — сказала художественный руководитель «Можайского КДЦ» Марина Шишкина.