Концерт к Международному дню музыки пройдет в Лобне 30 сентября

Детская школа искусств в Лобне приглашает всех любителей музыки на концерт «Гармония звуков», посвященный Международному дню музыки. Это мероприятие станет открытием нового концертного и театрального сезона.

На сцене выступят студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского из классов известных профессоров Валерия Попова и Александра Пуленкова. Партии фортепиано исполнит лауреат конкурсов Ольга Бер, которая также выступит в роли ведущей концерта.

Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, гордится своими достижениями и талантливыми воспитанниками. Школа располагается по двум адресам: ул. Ленина, 15а и Молодежная, 4. Ученики школы регулярно добиваются высоких результатов на различных фестивалях и конкурсах. Так, весной этого года воспитанница школы Анна Чижова стала лауреатом I степени Международной олимпиады по слушанию музыки и музыкальной литературе «Юный музыкант».

Концерт «Гармония звуков» пройдет по адресу: улица Ленина, 15а. Начало мероприятия запланировано на 30 сентября в 18:30. Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».