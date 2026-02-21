Концерт к Масленице и 23 Февраля прошел для ветеранов в Можайском округе

Первую часть вечера посвятили проводам зимы. Зрители вспоминали масленичные традиции, делились семейными рецептами блинов, участвовали в интерактивах и танцевальном марафоне. Для гостей выступили Андрей Кривомазов с песней «Брови», а также юная Варвара Антипова из ансамбля «Калинка».

Вторая часть концерта была торжественной. Ведущая напомнила о связи поколений — от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. Со сцены звучали песни военных лет в исполнении ансамбля укулеле, коллектива «Глория», дуэта Ильи Вершинина и Георгия Тищенко, Ольги Говорухиной и ансамбля «Веселые девчата». Зрители встречали каждое выступление аплодисментами.

Организаторы пригласили всех на ближайшие события: торжественный концерт «Единство. Мужество. Россия» 20 февраля и празднование Масленицы 22 февраля.