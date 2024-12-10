Концерт к юбилею трех творческих коллективов прошел в Богородском округе

Сразу три творческих коллектива Буньковского сельского культурно-спортивного комплекса отметили юбилей 15 лет. Это вокальный ансамбль «Любушка» и хореографические группы «Ритм» и «РитМикс».

С 2009 года вокальным ансамблем «Любушка» руководит Александр Мирошников. Отчетный концерт коллектива посетили замглавы администрации Богородского округа Олег Шойко, депутат Совета депутатов муниципалитета Оксана Краснова, председатель Буньковской первичной организации Совета ветеранов округа, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Слободской. Они поздравили участников ансамбля и его руководителя с 15-летним юбилеем. Пожелания в адрес вокалистов «Любушки» прозвучали и от директора Буньковского сельского культурно-спортивного комплекса Юлии Королевой.

Перед зрителями выступили народный коллектив «Ансамбль народной песни „Вечоры“» из Павловского Посада, артистка оркестра спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций Ирина Сук, а также ученица клуба фланкировки «Патриот» и солистка казачьего ансамбля «Вольный ветер» Наталья Глухова.

Вокалисты коллектива «Любушка» выступали на региональных и всероссийских конкурсах. В этом году в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Радуга искусств». Коллектив стал лауреатом второй степени.

Также состоялся юбилейный отчетный концерт хореографических ансамблей «Ритм» и «РитМикс» под руководством Галины Потаповой. Танцоры представили зрителям свои лучшие номера.

В 2024 году коллективы приняли участие IX Международном фестивале-конкурсе творчества и искусства «Ромашковое счастье». Среди участников в возрасте 17-19 лет коллективу «РитМикс» вручили диплом лауреата первой степени, среди детей 14-16 лет группа получили диплом лауреата второй степени, а дуэт участниц «РитМикс» Власовой Варвары и Симутиной Яны удостоили диплома лауреата первой степени. Коллектив «Ритм» стал лауреатом первой степени. На Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России» коллективу «Ритм» вручили диплом лауреата третьей степени.

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