Концерт к юбилею руководителя вокального коллектива прошел в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» прошел праздничный концерт, посвященный юбилею Елены Зотовой — руководителя народного коллектива «Вокальная студия „Гармония“. Воспитанники студии и хор „Подмосковье“ детской музыкальной школы номер 2 подарили зрителю яркие эмоции и душевную атмосферу.

Для именинницы и гостей вечера Дом культуры подготовил творческий сюрприз — театрально-хореографическую постановку в исполнении Антона Пушкарева и коллектива TeaM dance под руководством Татьяны Воеводкиной.

Директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова отметила высокий профессионализм Елены Николаевны, ее преданность делу и огромный вклад в развитие творчества.

Вечер был наполнен искренними эмоциями, улыбками и аплодисментами. Теплые объятия и множество приятных слов и пожеланий звучали от коллег, учеников, близких и друзей.