Концерт к юбилею музыканта Владимира Спивакова провели в Химках

Обучающиеся по классу синтезатора в детской школе искусств Химок подготовили для концерта музыкальные номера. Участников события поприветствовала директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Владимир Спиваков — всемирно известный скрипач и дирижер, народный артист СССР, лауреат многочисленных премий и наград. Его имя — синоним высочайшего профессионализма, безграничной любви к музыке и преданности своему делу. Талантливый педагог, основатель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра „Виртуозы Москвы“, а также благотворительного фонда, помогающего молодым музыкантам», — отметила Инна Монастырская.

Событие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сегодня, когда наша страна защищает свои интересы в ходе специальной военной операции, особенно важно помнить о нашем культурном наследии, воспитывать в молодежи чувство патриотизма и гордости за свою родину. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ играет важную роль в этом процессе», — прокомментировал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что в рамках проекта ежедневно проводят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования, встречи с участниками СВО и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».