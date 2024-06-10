Концерт к юбилею Анжелики Варум прошел в Институте культуры в Химках

Концерт, приуроченный к юбилею заслуженной артистки России Анжелики Варум, подготовили в Московском государственном институте культуры. Студенты вуза исполнили 30 композиций из репертуара певицы.

Праздничная программа началась с выступления заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры, народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной. Концерт включал в себя самые известные композиции Анжелики Варум разных лет. Например, студенты исполнили «Городок», «Паромщик», «Два крыла».

«Ребята, спасибо огромное! Невероятное удовольствие, я счастлива, что музыка живет, и вы ее помните. Я, честно говоря, не знала, что я столько „наплакала слез“ в мир, потому что лирики невероятное количество, вы ее чувствуете, понимаете, а значит все не зря. Спасибо большое!» — поделилась заслуженная артистка России Анжелика Варум.

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