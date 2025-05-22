Концерт к юбилею ансамбля барабанщиков прошел в Одинцовском округе

Коллективу из Одинцовского округа исполнилось уже 10 лет. Легендарные барабанщики Никольского культурно-досугового центра «Полет» отметили юбилей масштабной концертной программой.

Ансамбль ударных инструментов из Старого городка начинал карьеру на торжественных мероприятиях, а сейчас уже дает собственные концерты — со светом, музыкой и спецэффектами. Программа разнообразная — маршевая музыка, современная, иностранная и отечественная.

В составе коллектива — дети разных возрастов. Самым младшим музыкантам шесть лет, а самым старшим — по 16. В честь юбилея ребята провели отчетный концерт. Поддержать барабанщиков собрались их близкие — друзья и родственники.

У ансамбля много достижений — после выступления в Санкт-Петербурге барабанщики попали в книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое крещендо в мире. Сейчас коллектив проводит около ста мероприятий в год, участвует в региональных, всероссийских и международных конкурсах.