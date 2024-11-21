Концерт к юбилейному сезону прошел в ДК «Цементник» в Воскресенске

На мероприятии выступил Народный коллектив барабанщиков «Акцент». Ребята принимали участие в VK-фесте, на международном фестивале молодежи и студенчества в Сочи. Барабанщики стали постоянными гостями праздников на дне города Москвы. Руководитель коллектива Вадим Зинченко ценит воспитанников и старается, чтобы было интересно всем: и самим участникам, и зрителям.

«Здесь я занимаюсь с 2016 года. Народу у нас много, человек 20, наверное. Ездили в Санкт-Петербург, в Москву, устанавливали рекорд России, рекорд Гиннеса», — поделилась участница Народного коллектива барабанщиков «Акцент» Ольга Тучинская.

Под руководством хореографа Ирины Цыгановой выступил и ансамбль народного танца «Злато». В нем занимаются свыше 130 воспитанников. Свое мастерство они не раз не раз подтверждали победами в известных конкурсах.

«Ирина Цыганова стала нам второй мамой, а коллектив — нашей второй семьей. Несмотря на то, что мы взрослые все, старшеклассники. Мы сюда приходим, получаем кайф», — сказала участница ансамбля народного танца «Злато» Ксения Плещеева.

В «Цементнике» в честь юбилея учредили свою культурную премию — «Цемми». Из рук почетных гостей ее получили воспитанники театра песни «Остров». По словам руководителя Елены Бондаревой, участники народного коллектива исполняют произведения в академическое и эстрадном стиле, поют этнические песни и джаз.

«Два года назад я пришла в коллектив. О чем я вообще не жалею, с удовольствием хожу на занятия. На новый творческий сезон большие планы. Участие в конкурсах и разных проектах, связанных с коллективом», — поделилась участница Народного коллектива театра песни «Остров» Юлия Свиридова.

В коллектив эстрадного и современного танца «Незабудки» воспитанников принимают с трех лет.

«У нас четыре группы и 110 участников. Ребята с трех и до 12 лет. Детей я очень люблю. Это моя работа и моя душа», — подчеркнула руководитель Ирина Пушкарева.