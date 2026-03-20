Концерт к годовщине воссоединения с Крымом прошел в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» состоялся концерт «Возвращение домой», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Событие объединило почетных гостей, общественных деятелей и творческие коллективы.

Среди приглашенных присутствовали депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, муниципальный депутат Юлия Ишкова, а также лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, Александр Донсков и Ольга Игнатьева. Их визит подчеркнул значимость встречи и общую направленность на укрепление единства страны.

Обращаясь к гостям, Владислав Мирзонов напомнил, что ровно 12 лет назад жители полуострова определили свою судьбу. Депутат отметил масштабные преобразования за прошедшие годы: появление Крымского моста, строительство трассы «Таврида», возведение новых социальных объектов.

«Наша задача — чтобы эта работа продолжалась, а республика и дальше развивалась как полноценная часть России», — подчеркнул парламентарий.

Для зрителей выступили творческие коллективы. Номера, которые они представили, передали атмосферу патриотизма и сплоченности. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная назвала концерт не только музыкальным событием, но и важной площадкой для разговора о культурной идентичности и единстве страны.