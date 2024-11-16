Концерт к 95-летию композитора Александры Пахмутовой прошел в Красногорске

Красногорские артисты подготовили концерт к 95-летию Александры Пахмутовой. Она написала более 400 эстрадных песен, свыше 20 композиций для кинофильмов и произведения для оркестров. На ее музыке воспитали не одно поколение слушателей, а мелодии стали по-настоящему народными.

Особенную программу «В песнях останемся мы…» подготовили артисты вокальной студии «Элегия». Так они решили поздравить Александру Пахмутову, чтобы весь зал пел ее песни.

«Для меня Александра Николаевна Пахмутова — мой любимый композитор. Я с детства слушаю ее песни с удовольствием. Для меня это была мечта — подготовить такой концерт. Очень сложно было выбрать, какие песни петь, потому что это такой кладезь советской песни — и о спорте, и о космосе, и о любви», — рассказала руководитель вокальной студии «Элегия» Вера Струнина.

Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка в Волгоградской области. Уже в три с половиной года она научилась играть на пианино и сочинять музыку. За всю жизнь она написала более 400 эстрадных песен, свыше 20 композиций к кинофильмам и несколько произведений для симфонического оркестра.