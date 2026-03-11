Концерт к 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина прошел в Дубне

Концерт под название «Музыка кино», посвященный 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина, состоялся на сцене Дворца культуры «Октябрь» 10 марта. Событие стало своеобразным продолжением праздничных мероприятий и подарком для горожан.

Знакомые произведения из любимых фильмов пришли послушать жители наукограда всех возрастов. Лауреаты международных конкурсов исполнили песни и мелодии как из картин Станислава Говорухина, так и произведения, которые особенно нравились режиссеру.

«Это русский код, который в сердце каждого точно есть. Поэтому нельзя было не прийти», — поделилась впечатлениями жительница Дубны Полина Васильева.

Концерт в Дубне состоялся в рамках федерального проекта «Классика для всей семьи», который реализуется Министерством культуры России совместно с Центром фестивалей и международных программ. Глава наукограда Максим Тихомиров поблагодарил организаторов за возможность принять этот проект.

«Спасибо, что дарите нашим жителям встречу с высоким искусством!» — отметил руководитель муниципалитета.