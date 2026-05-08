Концерт к 9 Мая прошел во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске
В преддверии 9 Мая более 500 зрителей пришли на предпраздничный концерт во Дворце культуры «Октябрь». До начала мероприятия в фойе была устроена встреча для жителей и гостей округа.
Администрация городского округа организовала чаепитие с пирогами. Гости могли пообщаться и поучаствовать в танцевальной программе под музыку военных лет. Артисты театра моды «Эксклюзив» продемонстрировали выступление, добавив мероприятию ярких красок.
На концерте звучали песни военных лет, исполнялись лирические и патриотические композиции коллективов ДК «Октябрь». Выступали сводный хор, вокальный ансамбль Magic voices, балетная студия «Синяя птица», ансамбль танца «Пульс времени», детский коллектив «Казачок», цирковой коллектив «Браво», творческое объединение «Арт-Актив». Особое место в программе заняло выступление заслуженной артистки республик Хакасии и Дагестана Натальи Манулик.