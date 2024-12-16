Концерт к 85-летию руководителя студии «Кантилена» прошел в Балашихе

Вечер начался с поздравительных речей почетных гостей, коллег и близких Аллы Георгиевны. Одной из них стала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова. От имени главы Сергея Юрова она вручила артистке благодарность, а также почетную грамоту от Музыкального общества Московской области за значимый вклад в развитие культуры региона.

Свое мастерство на сцене показали все возрастные группы студии «Кантилена» и Музыкального театра «Орфей» — от самых юных до выпускников и взрослых. Алла Георгиевна вышла на сцену под бурные аплодисменты зрителей, которые с нетерпением ждали ее выступления вместе с учениками из «Кантилены» и «Орфея».

«Я с детства очень любила петь. Я жила в южных краях, где было много разных национальностей. Они устраивали песни и пляски, это меня вдохновляло», — рассказала Алла Копачинская.