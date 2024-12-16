Концерт к 85-летию руководителя студии «Кантилена» прошел в Балашихе
Юбилейный бенефис заслуженного работника культуры РФ руководителя студии «Кантилена» Аллы Копачинской прошел во Дворце культуры «Балашиха» 14 декабря. Концерт был приурочен к 85-летию Аллы Георгиевны.
Вечер начался с поздравительных речей почетных гостей, коллег и близких Аллы Георгиевны. Одной из них стала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова. От имени главы Сергея Юрова она вручила артистке благодарность, а также почетную грамоту от Музыкального общества Московской области за значимый вклад в развитие культуры региона.
Свое мастерство на сцене показали все возрастные группы студии «Кантилена» и Музыкального театра «Орфей» — от самых юных до выпускников и взрослых. Алла Георгиевна вышла на сцену под бурные аплодисменты зрителей, которые с нетерпением ждали ее выступления вместе с учениками из «Кантилены» и «Орфея».
«Я с детства очень любила петь. Я жила в южных краях, где было много разных национальностей. Они устраивали песни и пляски, это меня вдохновляло», — рассказала Алла Копачинская.
Алла Копачинская родилась в Киеве в семье военного. Перед Великой Отечественной войной она была эвакуирована на Урал. Потеряв обоих родителей, в 1945 году переехала к бабушке и дедушке в Винницкую область. В юности увлекалась музыкой и танцами, несмотря на строгое воспитание. В 1957 году получила диплом за участие в молодежном фестивале с ансамблем Дома культуры.
В 1964 году вместе с мужем Анатолием переехала в Подмосковье, где начала свою музыкальную карьеру. В 1977 году она возглавила хоровую студию «Кантилена» в Балашихе, которая стала известной в России и за границей. В 2003 году Алла Копачинская основала Театр юного актера «Орфей», который также добился международного признания.