Концерт к 84-й годовщине освобождения города от оккупации прошел в Волоколамске

В зале Центра культуры и творчества «Родники» в Волоколамске состоялся концерт, посвященный 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На сцене выступили местные артисты и творческие коллективы.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципалитета подполковник в отставке Виктор Бахирев обратились к собравшимся с приветственным словом. Они напомнили, что на в волоколамской земле в братских могилах покоятся 17 тысяч человек, среди них — 24 Героя Советского Союза.

Наталья Козлова и Виктор Бахирев отметили, как важно сохранять историческую память и передавать ее подрастающему поколению.

«Наш долг — помнить и чтить тех, кто отдал жизнь за наше будущее», — сказала руководитель муниципалитета.