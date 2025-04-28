Концерт к 80-летию Великой Победы прошел в селе Ярополец Волоколамского округа

В честь присвоения селу Ярополец почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» в Волоколамском округе прошел праздничный концерт. Мероприятие стало данью памяти героизму жителей села, сыгравших важную роль в обороне Москвы в 1941 году.

В годы Великой Отечественной войны Ярополец был стратегически значимым пунктом, обеспечившим укрепление оборонительной линии столицы. За проявленное мужество и героизм шестеро уроженцев Яропольца получили звание Героя Советского Союза: Алексей Николаев, Петр Додогорский, Михаил Бакиров, Иван Леонов, Иван Чащарин и Михаил Тузов — их имена известны не только в родном селе, но и далеко за его пределами.

Особое место в селе занимает мемориал кремлевским курсантам, где покоятся останки 815 человек, включая 313 курсантов, офицеров и бойцов Красной армии. Каждый год сюда приезжают потомки защитников Родины, чтобы отдать дань уважения и благодарности.

С приветственными словами к собравшимся обратились председатель Совета депутатов Волоколамского округа Татьяна Шаргаева, председатель офицерского собрания полковник запаса Валерий Гурин, инженер-механик летательных аппаратов подполковник запаса Николай Воробьев и настоятель Казанского и Предтеченского храмов села Ярополец Михаил Завитаев. Почетными гостями стали также курсанты Московского высшего общевойскового командного училища.

Для гостей концерта выступили вокалисты Центра культуры и творчества «Родники» и учащиеся Ярополецкой средней школы с песнями и стихами, посвященными Великой Отечественной войне и стойкости русского народа.

Ранее глава Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что около 600 жителей округа приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы». По ее словам, акция остается важной традицией, позволяющей прикоснуться к героической истории советского народа накануне 80-летия Великой Победы.