Концерт к 80-летию Победы прошел в центре «Дубровицы» в Подольске

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» состоялся концерт, посвященный 80-летию Великой Победы. Мероприятие собрало почетных гостей, среди которых архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и актриса театра и кино Елена Захарова.

Основной целью концерта стало привитие подрастающему поколению чувства патриотизма.

Архиепископ Аксий в своем выступлении подчеркнул важность исторической памяти и любви к Родине.

«Тот подвиг, который человек осуществляет ради ближнего своего, является подвигом любви. И дай Бог, что бы наше молодое поколение через знакомства с историей, через осознания связи, которые существуют с нашими предшествующими поколениями, обновляла патриотическое чувство любви к Родине», — отметил он.

В рамках мероприятия также прошли Рождественские образовательные чтения, посвященные памяти, вере и подвигу во время Великой Отечественной войны. Экспозиция раскрыла судьбы священнослужителей и милосердие церкви, а также другие важные темы.