Концерт к 80-летию Победы прошел в детской библиотеке в Серпухове

В Серпухове состоялась концертная программа в рамках «Недели детской книги – 2025». Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие подготовили преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы №1 под руководством заведующей теоретической секцией Серпуховского методического объединения преподавателей Натальи Горбачевской.

Воспитанники исполнили произведения советских композиторов Александра Васильевича Александрова, Анатолия Григорьевича Новикова, Александра Тихоновича Гречанинова, а также народные песни. Концертмейстерами юных музыкантов стали Татьяна Ковалко, Михаил Краснов, Наталья Бурлакова, Людмила Мартынюк, Елена Эльцофон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.