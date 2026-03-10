Концерт к 8 Марта прошел в поселке под Воскресенском

В Доме культуры поселка им. Цюрупы состоялась концертная программа, посвященная Международному женскому дню. Перед зрителями выступили танцевальные и вокальные коллективы округа.

Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура поздравил женщин с праздником. Он пожелал им достижений в работе и личной жизни, душевной гармонии и мирного неба.

Для гостей выступили студия танца FOX HOUSE, хореографический коллектив «Кнопочки», ансамбль народного танца «Мечта» и Анастасия Зайцева. Вокальные номера исполнили Алексей Холин, Андрей Тектов, Александр Рыжов, Олеся Шидловская, Татьяна Чернецова, студия вокала «Бельканто» и вокальная группа «Голоса Подмосковья».

Каждый номер — от зажигательных танцев до лирических песен — был посвящен женщинам. Со сцены звучали слова благодарности и поздравления.