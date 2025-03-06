Концерт к 8 Марта для клуба «Активное долголетие» прошел в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялась праздничная программа под названием «Эх, ромашка-василек!», организованная для участников областного проекта «Активное долголетие». Мероприятие было приурочено сразу к нескольким праздникам: Дню защитника Отечества, Масленице и Международному женскому дню.

Гостей и участников программы, среди которых были представители любительского объединения «Время жить!», поздравили депутаты городского округа Воскресенск.

На сцене выступили творческие коллективы и артисты: фольклорный театр «Вечерка» под руководством Ильи Ермишина, театр моды «СТИЛИЗАЦИЯ», танцевальный ансамбль «Танцы навсегда» под руководством Светланы Казадаевой, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ритм», вокальный ансамбль «Веселушки», солисты студии «Иван да Марья» и хор русской песни «Купава» под руководством Валентины Жуковой.

Гости вечера участвовали в увлекательных конкурсах и танцевали под зажигательную музыку. Атмосфера праздника подарила всем присутствующим заряд бодрости и положительных эмоций, став отличным примером того, как активный отдых и творчество объединяют людей старшего поколения.