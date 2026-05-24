Концерт к 795-летию Можайска прошел в музыкальной школе

22 мая в детской музыкальной школе № 1 Можайского округа прошел праздничный концерт, посвященный 795-летию Можайска. На сцену вышли учащиеся школы, которые представили сольные и коллективные номера, подготовленные в течение учебного года.

Концерт собрал родителей, преподавателей, друзей учащихся и жителей округа. В программу вошли инструментальные выступления, вокальные композиции, дуэты и номера хоровых коллективов. Зрители увидели результаты работы юных музыкантов и педагогов, которые на протяжении года готовили ребят к выступлениям.

Особое внимание гости уделили сольным партиям и ансамблевым композициям. Каждый номер сопровождался аплодисментами, а в зале сохранялась теплая и дружелюбная атмосфера. Участники концерта уверенно чувствовали себя на сцене и старались передать слушателям свое отношение к музыке.

«Для наших учеников такие концерты имеют большое значение. Это возможность показать свои достижения, получить сценический опыт и почувствовать поддержку зрителей», — отметили преподаватели школы.

Организацию концерта взяли на себя администрация учреждения и педагоги. Для школы подобные творческие вечера уже стали доброй традицией. Их проводят ежегодно, и они неизменно собирают полный зал.

Детская музыкальная школа № 1 Можайского округа остается одним из старейших учреждений дополнительного образования в муниципалитете. Ранее школа отметила 65-летие со дня основания.