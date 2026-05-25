Концерт к 795-летию Можайска прошел в культурно-досуговом центре

С теплыми словами и пожеланиями процветания родному городу выступили председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, а также благочинный Можайского церковного округа отец Иоанн и игумен Лужецкого Ферапонтова мужского монастыря иеромонах Давид (Кургузов).

В своем выступлении иеромонах Давид напомнил можайцам о значимом церковно-историческом событии, которое предстоит отметить в июне этого года — 600-летии со дня преставления преподобного Ферапонта Можайского. Эта дата имеет особое значение для духовной жизни города, служа напоминанием о богатом православном наследии нашей земли. Также игумен Лужецкого монастыря подвел итоги Пасхального благотворительного фестиваля-ярмарки, организованного совместными усилиями обители и Культурно-досугового центра. В период с 1 по 20 мая 2026 года в рамках мероприятия было собрано порядка 60 тысяч рублей. Все собранные средства направлены на оказание адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Сертификаты на финансовую поддержку реабилитации были вручены трем юным жителям Можайска.

После завершения официальной части зрители увидели яркую концертную программу. Для гостей вечера выступили артисты и творческие коллективы. Главными премьерами вечера стали песни, написанные сотрудниками КДЦ специально для Можайска. В самом начале концерта прозвучала первая из них. Денис Протасевич исполнил новую композицию, а хореографическую картину создал народный коллектив ансамбль танца «Калинка». В финале состоялась еще одна премьера — Гимн можайской молодежи. Автор музыки и слов — Василий Завадич. На сцену вышли Андрей Кривомазов, Светлана Забашта и Василиса Найденышева. Их поддержала масштабная хореография: народный коллектив ансамбль танца «Калинка», а также коллективы «Импульс» и «Городок».

Праздничный вечер стал ярким подтверждением того, что Можайск — это не просто точка на карте, а настоящий духовный центр и родина для всех, кто живет ее историей и стремится в будущее.