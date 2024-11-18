Концерт к 70-летию Дворца культуры «Цементник» прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске отметили 70-летие Дворца культуры «Цементник». Творческие коллективы организовали концерт, а работников наградили депатуты и начальник управления культуры.

Творческие коллективы Дворца «Цементник» представили лучшие номера на концерте «Культурная премия «ЦЕММИ». Искусство поколений».

Депутат Сергей Матвиенко, начальник управления культуры Елена Баклушина, директор Центра развития культуры Дмитрий Муконин и его заместитель Ольга Севостьянова вручили работникам заслуженные награды.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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За 70 лет во Дворце провели множество концертов, спектаклей, представлений и праздничных мероприятий. Сегодня историю продолжает команда талантливых единомышленников.

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