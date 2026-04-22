Концерт к 60-летию музыкального колледжа имени Прокофьева прошел в Пушкино
В Пушкино 22 апреля состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. Поздравить и наградить почетными грамотами педагогический состав приехал министр культуры Московской области Василий Кузнецов.
Заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив выразила благодарность правительству Московской области за поддержку и развитие учреждения. Она также отметила значительный вклад в сохранение и приумножение культурного наследия округа директора колледжа, заслуженного работника культуры Московской области Эллы Смеловой.
«Благодаря вашему профессионализму ученики становятся победителями всероссийских конкурсов и фестивалей, достигают больших высот в профессии. Благодарю вас за то, что учите молодое поколение мечтать, творить и созидать, воспитываете настоящие таланты», — отметил Василий Кузнецов.
Праздничный вечер прошел под звуки хитов мировой эстрады в исполнении оркестра учеников колледжа. Зал был заполнен преподавателями, студентами и выдающимися выпускниками.
«60 лет — это большой путь, наполненный яркими событиями и славными достижениями. Уже накоплен бесценный опыт в эстетическом образовании детей. Желаю вам и дальше держать высокую планку и активно развиваться в своем направлении», — пожелала Елена Панькив.