Концерт к 60-летию детской школы искусств прошел в Лобне

Праздничное мероприятие в честь начала юбилейного учебного года Лобненской детской школы искусств состоялось на открытой площадке. Концерт посетила глава городского округа Анна Кротова.

Руководитель муниципалитета поздравила школу с 6о-летием и подарила новый аккордеон. Первой на нем сыграла лауреат областных конкурсов, ученица седьмого класса Софья Мынаскурта.

Завершилось торжество выступлением хора под руководством преподавателя ЛДШИ Марины Поляковой. Звон переливчатых колокольчиков ознаменовал начало занятий.

«Шесть десятилетий ЛДШИ — это большая история, сотканная из музыки, красок, вдохновения и детских улыбок. Желаю ученикам вдохновения, ярких выступлений и новых достижений, а педагогам — благодарных воспитанников и поводов гордиться их успехами», — сказала Анна Кротова.

В Лобненской детской школе искусств обучаются около 500 воспитанников, которые регулярно становятся лауреатами конкурсов разных уровней. Занятия проводятся по шести направлениям: музыкальному, хоровому, изобразительному, театральному, хореографическому и теоретическому. В этом году в школу пришли 115 первоклассников.