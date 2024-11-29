Концерт к 55-летию районного дома культуры прошел в Ногинске

Дом культуры распахнул свои двери еще в 1969 году. Инициатором создания был Ногинский завод топливной аппаратуры. Сейчас это один из крупнейших культурно-досуговых центров округа. Он вмещает в себя 25 клубов и почти тысячу воспитанников. А три коллектива носят звание «Образцовый».

«Мне хочется поблагодарить людей, которые в свое время создали этот дом культуры и которые в течении 55 лет воспитывали чудесных людей», — поздравил собравшихся заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Лучших сотрудников на сцене наградили за труды. Воспитанники учреждения представили зрителям песенные, танцевальные и музыкальные номера.