Концерт к 55-летию Липецкой школы прошел в Серпухове

Липецкая школа имени Евгения Тарасова в Серпухове отметила юбилей 55 лет. На праздничном концерте собрались школьники и их родители, выпускники, учителя и ветераны педагогического труда.

С начала работы, с 1970 года, учебное заведение выпустило 52 золотых и 23 серебряных медалиста. Всего 105 выпускников окончили с отличием девять классов. За время работы образовательного учреждения в нем обучились 3000 детей. В Липецкой школе работают 22 ее выпускника.

Замглавы городского округа Серпухов Татьяна Орлова поздравила директора учебного заведения Галину Юдину и весь трудовой коллектив с юбилеем. Она пожелала педагогам успехов и процветания.

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева для качественного обучения в образовательных учреждениях региона созданы все условия. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.