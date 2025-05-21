Концерт к 50-летию хора «Русь» прошел в Воскресенске

Юбилейный концерт под названием «Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь!» состоялся во Дворце культуры «Химик». Со сцены звучали слова поздравлений в адрес народного коллектива от коллег, почетных гостей и зрителей.

Хор русской песни «Русь» за свою полувековую историю с неизменным успехом выступал в разных регионах России. Со дня основания коллективом руководит заслуженный работник культуры Московской области Татьяна Канкасова.

Любовь к народной песне передается в хоре от поколения к поколению. В 1999 году были созданы фольклорный ансамбль «Жемчужинка» и ансамбль «Родничок», руководителем которых является дочь Татьяны Канкасовой, Елена Валенкова.

Поздравить юбиляров пришли заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина, директор Дворца культуры «Химик» Елена Москалева, заслуженный работник культуры России Алла Орлова и другие почетные гости.

Более двух часов артисты хора «Русь» дарили зрителям свои лучшие номера. В зале не смолкали аплодисменты и крики «браво», которые стали лучшей оценкой многолетней творческой деятельности коллектива.