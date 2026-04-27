Концерт к 25-летию досугового центра «Восточный» прошел в Лобне

В Лобне 26 апреля прошло празднование 25-летнего юбилея досугового центра «Восточный». Масштабная концертная программа «Дотянись до неба» собрала более 250 гостей в Доме культуры «Луговая».

Для зрителей с яркими номерами выступили коллективы «Овация», «Эпизод», «Берегиня», «Созвездие», «Дубравушка» и «Ай, да Дети». На юбилее также организовали выставку работ участников творческих студий «Акварель» и «АртХобби».

Начальник управления культуры Елена Уманская поздравила руководителя Ангелину Божинову и коллектив центра досуга. Она поблагодарила главу городского округа Анну Кротову за поддержку учреждений культуры, а также Алексея Лопасова за предоставленную площадку.

Досуговый центр «Восточный» 25 лет помогает раскрываться юным талантам в направлениях вокала, хореографии, театрального искусства и художественного творчества. За эти годы открыли четыре помещения в разных микрорайонах города. Воспитанники центра регулярно участвуют в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня.