Концерт к 20-летию молодежного театра прошел в Одинцове

Молодежный музыкально-драматический театр «Крылья», работающий в Одинцовском округе, отпраздновал 20-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в театральном центре «Жаворонки», где собрались друзья театра и бывшие студийцы.

История «Крыльев» началась в 2006 году. Первой серьезной постановкой стали «Жестокие игры» Алексея Арбузова. Премьеру готовили в учебной аудитории на 30 мест: вместо кулис была натянута струна с занавесом, который артисты двигали вручную. Спектакль имел большой успех.

Изначально театр располагался в Одинцовской лингвистической гимназии, затем переехал в здание гарнизонного Дома офицеров. Собственное помещение «Крылья» получили только в 2013 году.

Три года назад коллектив стал профессиональным репертуарным театром. Сегодня в его репертуаре 15 драматических и 10 детских спектаклей, а также множество шоу-программ. Артисты труппы имеют профильное образование, костяк коллектива составляет молодежь, живущая в Одинцовском округе.