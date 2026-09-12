Концерт к 195-летию больницы прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре 11 сентября прошло торжество в честь 195-летия со дня основания Можайской больницы. Собрались представители всех поколений медработников, ветераны здравоохранения и почетные гости.

Почетными гостями праздника стали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, начальник ОМВД России «Можайский» Юрий Воронин и главный врач больницы Александр Акименко. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов и ранее работавших руководителей учреждения.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. За многолетний добросовестный труд сотрудники больницы были отмечены благодарностями Министра здравоохранения РФ, Почетными грамотами Министерства здравоохранения Московской области, а также Благодарственными письмами губернатора и Московской областной Думы. Высоких наград удостоены не только врачи и медсестры, но и фельдшеры, лаборанты, административный и хозяйственный персонал, водители и работники регистратуры.

Украшением праздника стала творческая программа. Выступили Народный коллектив «Ансамбль песни „Калинка“», Андрей Кривомазов, Василиса Найденышева и другие артисты. Особенным подарком стал видеоролик, подготовленный Молодежным советом профсоюзного комитета больницы.

Сегодня на страже здоровья можайцев стоит команда из 168 врачей, 326 медсестер и фельдшеров, а также 212 человек персонала.

«От всей души поздравляем всех медицинских работников с этим прекрасным юбилеем и желаем им крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и мирного неба над головой! Пусть ваши сердца всегда будут наполнены гордостью за выбранную профессию, а славная история больницы продолжается новыми страницами побед и благодарных пациентов», — отметил Денис Мордвинцев.