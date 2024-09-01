Концерт к 185-летию музея на Бородинском поле прошел в Можайске

Бородинскому музею-заповеднику под Можайском исполнилось 185 лет. В честь этой знаменательной даты в музее состоялся торжественный концерт, на котором звучали слова поздравлений в адрес музейных работников, которые воссоздают историю России и ее величайших событий.

Сотрудники музея, собирая артефакты и бережно храня экспонаты, становятся хранителями памяти о тех временах, открывая неизвестные факты и раскрывая личности героев. Сегодня Бородинский музей-заповедник стал одним из главных туристических объектов как для россиян, так и для иностранных гостей. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравительном адресе отметил важность восстановления исторической справедливости, которую выполняет музей.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев подчеркнул, что сотрудники музея остаются хранителями истории, передавая ее следующим поколениям.

Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова произнесла самые теплые слова в адрес коллектива. В этот день почетные гости награждали грамотами и благодарностями сотрудников музея-заповедника. Особое внимание привлекло поздравление от капитана второго ранга Никиты Булдыгина, командира подводной лодки, носящей имя города. В ответ директор музея Игорь Корнеев передал ему капсулу со священной землей Бородинского поля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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