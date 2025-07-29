Концерт к 185-летию Чайковского пройдет в усадьбе Плещеево в Подольске 15 августа

В усадьбе Плещеево в Подольске 15 августа состоится гала-концерт в рамках проекта «Путь Чайковского» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Мероприятие пройдет на открытом воздухе в месте, где когда-то жил и творил великий композитор.

В программе вечера — исполнение произведений Чайковского камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета с участием выдающихся музыкантов: скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма, гобоиста Федора Освера и трубача Семена Соломатникова.

Литературную часть представит актер Сергей Шакуров, который прочтет отрывки из дневников композитора, включая воспоминания о пребывании в усадьбе Плещеево.

«В этом году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив мы продолжаем и сильно расширяем наш масштабный проект „Путь Чайковского“. В год 185-летия Петра Ильича специальные концерты проекта пройдут в Клину, Алапаевске, Воткинске, Владимирской, Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал Башмет.

Концерт в Подольске начнется в 20:00. Вход свободный.

Проект «Путь Чайковского», который реализуют с 2022 года, знакомит публику с местами, связанными с жизнью и творчеством композитора.