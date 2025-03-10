Концерт к 175-летию мецената и фабриканта Арсения Морозова прошел в Ногинске

Арсений Морозов был владельцем Богородско-Глуховской мануфактуры, благотворителем, правнуком основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Морозова. На встрече в доме-музее семьи Морозовых собрались потомки, краеведы и все желающие узнать больше об истории своего края.

Каминный зал музея был заполнен до отказа. Гостям представилась возможность насладиться выступлением Светланы Колдиновой, солистки вокального коллектива «Поющие сердца», которая исполнила романс 1885 года «Ночь светла». В программе мероприятия также были интересные рассказы участников о жизни и деятельности Морозовых.

Праправнук Арсения Морозова Сергей Кречетов поделился уникальными моментами из семейной истории и показал редкие фотографии старого Глухова. Внимание гостей привлекли и сведения о живописной коллекции Морозовых, хранящейся в Ногинском краеведческом музее, а также информация о поисках исчезнувшей узкоколейки. С особым энтузиазмом встретили присутствующие выступление настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы отца Михаила. Он привез икону Казанской Божией Матери, с которой в 1919 году покинул свой дом Арсений Морозов.

Мероприятие завершилось благодарственным молебном в домовом храме Морозова и экскурсией по дому, оставив у всех участников множество впечатлений и новых знаний о значимой личности в истории региона.