Концерт к 135-летию Александра Вертинского прошел в парке Киово в Лобне

Жители Лобни отметили 135-летний юбилей русского и советского артиста, поэта, композитора Александра Вертинского в парке Киово. Собравшиеся слушали песни, романсы и рассказы о жизни кумира эстрады.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Культурный код Московской области». Организаторы концерта — члены Совета молодежи Артем и Данила Сафоновы.

Ребята — участники и призеры олимпиад разного уровня. Их не раз отбирали на обучение по интенсивной профильной программе по истории, которую организует образовательный центр «Взлет».

На концерте горожанам рассказали историю жизни «Русского Пьеро». А поклонник и биограф Вертинского Павел Тузов исполнил для зрителей песни и романсы.

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