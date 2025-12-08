Концерт к 120-летию создания профсоюзов прошел в Можайске

Сразу две важные даты — 120-летие создания профсоюзов в стране и 35-летие Федерации независимых профсоюзов России — отметили в Можайском округе. На торжественном мероприятии собрались трудовые коллективы, профсоюзные лидеры, представители администрации и творческая молодежь.

Председатель координационного совета профсоюзов Можайского округа Тамара Луговцова рассказала об этапах формирования организаций, их роли в защите трудовых прав и социальных гарантий, а также назвала основные достижения за годы работы. С поздравлениями выступили глава муниципалитета Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян и другие почетные гости.

Самых активных профсоюзных деятелей наградили грамотами за значительный вклад в защиту прав работников и развитие местного сообщества.

Творческие подарки для виновников торжества подготовили солисты коллективов Можайского культурно-досугового центра. Кульминацией праздника стало выступление агитбригады профсоюзов и исполнение гимна «Марш профсоюзов».