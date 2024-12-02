Концерт к 105-летию аграрного техникума «Холмогорка» прошел в Волоколамске

Юбилей 105 лет отметил Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка». В честь знаменательного события провели праздничный концерт с участием творческих коллективов округа.

Посвященное юбилею одного из самых старых учебных заведений среднего профессионального образования Подмосковья мероприятие объединило студентов, преподавателей и выпускников. Свои номера зрителям подарили творческие ансамбли Волоколамска.

По словам главы Волоколамского городского округа Натальи Козловой, десятки тысяч выпускников техникума трудятся по всей России: учреждение дает возможность освоить широкий спектр специальностей.

«Техникум дает своим обучающимся достойное, качественное образование. И это, несомненно, заслуга высокопрофессионального преподавательского состава», — добавила она.

Отметим, что свыше 800 студентов в этом учебном году получают среднее профессиональное образование в техникуме «Холмогорка», из них 200 человек учатся на первом курсе.

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