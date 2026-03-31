Концерт к 100-летию Наро-Фоминска прошел во Дворце культуры «Созвездие»

27 марта в городе прошла тематическая программа «100 причин любить Наро-Фоминск», посвященная вековому юбилею города. Сотня в названии появилась не случайно — в этом году Наро-Фоминск отмечает 100-летие.

Основные вехи истории были рассказаны в небольшом фильме. В зале присутствовали курсанты, которым предстоит 9 мая участвовать в Параде Победы на Красной площади. Для них этот фильм стал знакомством с городом воинской славы. Каждый, кто выходил на сцену, провожали горячими аплодисментами.

В финале, когда зазвучал гимн Наро-Фоминска, в зале зажглись фонарики телефонов и поднялся лес рук. Сто причин — это не предел, когда речь идет о настоящей гордости за свою малую родину. Этот вечер стал еще одним поводом сказать: «Я здесь живу, и я это люблю».